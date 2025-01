Autor:

Prognoza pogody IMGW na czwartek, 23.01.2025. Temperatura i opady

Noc ze środy na czwartek (22/23 stycznia) będzie pochmurna. Słaby śnieg nad ranem w Sudetach. Uwaga na mgły, które w południowej Polsce mogą być marznące i ograniczą widzialność do 200 m. W nocy najzimniej na Podhalu, tam na termometrach około -7°C. Niewiele mniejszy mróz na południu kraju, tam od -5°C. Lekki mróz również w centrum, a najcieplej nad samym morzem, tam do 3°C. - Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, na południu i zachodzie porywisty, południowy i południowo-wschodni. Na wybrzeżu wiatr w porywach do 55 km/h - prognozuje IMGW.

Czwartek (23 stycznia) zapowiada się na pochmurny, z wyjątkiem wschodniej Polski. Na pozostałym obszarze kraju słaby deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Jak zapowiada IMGW, "wieczorem na południu Małopolski możliwe opady marznące, powodujące gołoledź". Najchłodniej w rejonach podgórskich, ale i tam temperatura nieznacznie powyżej zera. Na pozostałym obszarze kraju od 3°C na wschodzie do 6°C w centrum. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, przeważnie południowy i południowo-zachodni. Nad morzem wiatr w porywach do 55 km/h, Karpatach do 70 km/h, w Sudetach do 100 km/h - przewiduje IMGW.

Metro w Krakowie powstanie, ale nie kosztem środowiska. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi

Sonda Czy masz już dość śniegu i zimy? TAK, NIECH JUŻ SIĘ KOŃCZY I NIECH BĘDZIE CIEPŁO! NIE, WOLĘ ZIMĘ NIŻ UPAŁY!