Pogoda na jutro: Śnieg i mróz w nocy z niedzieli na poniedziałek

Pierwsza dekada stycznia przyniosła przez wielu długo wyczekiwany atak zimy. Zwolennicy tej pory roku zastanawiają się, czy śnieg i niskie temperatury zostaną z nami na dłużej, czy też są świadkami pojedynczych, zimowych akcentów. Prognozy IMGW na najbliższe godziny uspokoją fanów zimy. W nocy z niedzieli na poniedziałek, na wschodzie i południu miejscami wystąpią opady śniegu. W Karpatach zapowiadany jest przyrost pokrywy śnieżnej do 15 centymetrów. - Na północnym zachodzie miejscami mgła marznąca ograniczająca widzialność do 300 metrów - ostrzega IMGW. Na północy temperatury minimalne do -10 stopni Celsjusza, a w górach porywisty wiatr osiągnie 90 km/h. W południowych rejonach Małopolski temperatury pokażą nawet -15 stopni. Na plusowe temperatury nie ma co liczyć.

Pogoda na poniedziałek, 13 stycznia: Całodobowy mróz i śnieg nie odpuszczą

Początek tygodnia nie przyniesie radykalnych zmian w pogodzie, choć na szczęście uwolnimy się od porywistego wiatru - jedynie w górach może on osiągnąć prędkość do 90 km/h. Eksperci z IMGW zwracają uwagę na zimowe akcenty i wskazują regiony, gdzie będzie pod tym względem najgorzej.

Na południu zachmurzenie duże i tam okresami opady śniegu. W Karpatach prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Na północy początkowo miejscami marznąca mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów - podaje IMGW w prognozie synoptycznej na 13 stycznia.

W górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Całodobowy mróz utrzyma się w województwach:

podlaskim

mazowieckim

śląskim

małopolskim

dolnośląskim

lubuskim

lubelskim

podkarpackim

wielkopolskim

Pogoda IMGW: Temperatura 13.01.2025

Jak już wspominaliśmy wyżej, w poniedziałek nie ma co liczyć na ocieplenie. Plusowe temperatury będą wyjątkami i "nie dobiją" nawet do 5 stopni Celsjusza. - Temperatura maksymalna od -4 stopni Celsjusza do -1°C, najcieplej nad morzem do 2°C - podaje IMGW. Wartości powyżej zera pojawią się jedynie na Pomorzu oraz lokalnie w Kujawsko-Pomorskiem oraz na Warmii i Mazurach.

Czy zima zostanie na dłużej? Ocieplenia spodziewamy się w środku tygodnia. Możliwe wzrosty nawet do 8 stopni Celsjusza na północy i zachodzie. Doniesienia meteorologów będziemy aktualizować w "Super Expressie", a w lokalnych oddziałach pojawią się informacje o ewentualnych utrudnieniach.