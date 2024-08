Nieprzyjemne upały, burze i jeszcze to! IMGW bije na alarm [Prognoza na 26.08.2024]

To będzie wymarzona pogoda na końcówkę lata! Znamy szczegółowe prognozy [19-25.08.2024]

Przed nami ostatni tydzień sierpnia. Pogoda postanowiła uczcić go gwałtownymi zjawiskami meteo, które większości Polaków nie przypadną do gustu. Po raz kolejny odnotujemy tropikalną noc - na Podkarpaciu termometry pokażą 20 stopni Celsjusza. To nie jedyny ciekawy element prognozy na noc z niedzieli na poniedziałek (25/26 sierpnia). Synoptycy z IMGW wskazują, że przydadzą się parasole.

Pojawią się przelotne opady deszczu w centrum, na południu i północnym wschodzie kraju. W Beskidzie Śląskim i Żywieckim oraz w Tatrach możliwe burze

- podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie na najbliższa noc.

Już w niedzielę eksperci z IMGW opublikowali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Czy będą nas niepokoić również w poniedziałek?

Pogoda na jutro: Burzowy i upalny poniedziałek

W poniedziałek na niebie przybędzie chmur, jedynie na zachodzie i północy słońce będzie dominować. Po raz kolejny będziemy apelować o ostrożność na drogach, ponieważ w wielu rejonach nawierzchnie zrobią się śliskie. To nie wszystko! Warto zabezpieczyć cenne rzeczy.

Przelotne opady deszczu pojawią się w całym kraju, z wyjątkiem północy i środkowego zachodu. W Tatrach możliwe burze i tam suma opadów do 15 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, północny i wschodni. Na północy i zachodzie miejscami wiatr słaby, zmienny. Porywy wiatru w burzach do 60 km/h

- podaje IMGW w prognozie na 26 sierpnia.

Gorąco i upalnie - tak w skrócie można podsumować temperatury, które będą z nami na początku tygodnia. Na północy termometry wskażą 20 stopni, w centrum 25 kresek, krańce wschodnie zmierzą się z wartościami na poziomie 30 stopni Celsjusza i wyższymi. W najgorętszym momencie dnia (14-15:00), zachodnie rejony Lubelszczyzny i Podkarpacia "dobiją" do 33 stopni. Unikajmy przebywania na pełnym słońcu i nie dajmy się upałom.

W poniedziałek możliwe są aktualizacje alertów dotyczących upałów. Będziemy je podawać w pogodowym oddziale "Super Expressu" i na naszych lokalnych stronach.

