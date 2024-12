Prognoza pogody IMGW na niedzielę, 29.12.2024

Jak informuje IMGW, w niedzielę (29 grudnia) południowa część kraju "pozostanie pod wpływem wyżu znad Węgier, od północnego zachodu kraj zacznie dostawać się w zasięg niżu znad Morza Północnego oraz związanego z nim chłodnego frontu atmosferycznego". - Będziemy w dość ciepłym powietrzu polarnym morskim, z północnego zachodu zacznie napływać chłodniejsza masa powietrza - czytamy w komunikacie IMGW. Ciśnienie spadnie.

Noc z soboty na niedzielę (28/29 grudnia) pochmurna. Bez opadów tylko na południowym zachodzie. Poza tym słaby deszcz lub mżawka, która na południu kraju może być marznąca i powodować gołoledź. Uwaga na mgły, które miejscami ograniczyć mogą widzialność do 200 metrów. Na południu i południowym zachodzie Polski mgły mogą osadzać szadź. Kierowcy powinni zwrócić uwagę na śliskie drogi. Najchłodniej w górach, tam do do -7°C. Na południowym zachodzie kraju od -4°C. W centrum około zera, a najcieplej nad morzem, tam na termometrach do 4°C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni.

Niedziela (29 grudnia) zapowiada się na dzień pochmurny, z wyjątkiem południa i południowego zachodu. W północnej i zachodniej Polsce możliwy słaby deszcz. Uwaga na poranne mgły, mogące ograniczać widzialność do 200 m. Najchłodniej na południowym wschodzie, tam nieznacznie powyżej zera. Niewiele cieplej w centrum. Najcieplej na wybrzeżu i obszarach podgórskich, gdzie termometry wskażą maksymalnie do 6°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na północy miejscami porywisty, nad morzem w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni - prognozuje IMGW.

