Mróz do -8 stopni, wichury do 85 km/h i jeszcze to! [Prognoza IMGW na 4.03.2025]

Prognoza pogody IMGW na czwartek, 6.03.2025. Temperatura i opady

Noc ze środy na czwartek (5/6 marca) bezchmurna, jedynie na północy kraju nieco więcej ciemnych chmur. Uwaga, nad ranem miejscami silne zamglenia. Duża różnica w temperaturze. Najchłodniej w dolinach podgórskich, tam na termometrach od -5°C do -3°C. Na przeważającym obszarze kraju przeważnie od -2°C do 3°C. Najcieplej na północnym wschodzie, nad morzem oraz lokalnie na południu w rejonach oddziaływania efektu fenowego. Tam termometry wskażą od 4°C do 6°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem umiarkowany i dość silny, w północnej połowie kraju porywisty, stopniowo słabnący, południowo-zachodni i zachodni, w drugiej połowie nocy na południu kraju z kierunków południowych. Porywy wiatru na północy kraju i w Bieszczadach do 55 km/h, na morzem do 80 km/h - zapowiada IMGW.

Czwartek (6 marca) będzie nie tylko ciepły, ale i bezchmurny. Najchłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, tam od 8°C do 13°C. Na Pomorzu 13°C, na przeważającym obszarze kraju około 15°C. Im dalej na południe tym cieplej, bo 18°C do nawet 21°C w Małopolsce. - Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat także dość silny, na północy, wschodzie i południu okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy. Porywy wiatru nad morzem początkowo do 65 km/h, w rejonach podgórskich Karpat lokalnie do 60 km/h, a wysoko w Karpatach do 75 km/h - prognozuje IMGW. W kolejnych dniach równie ciepło.

Źródło: IMGW

