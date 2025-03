Spis treści

Pogoda na jutro: -8 stopni w nocy, do tego deszcz i mgły

W analizie prognozy tygodniowej IMGW sygnalizowaliśmy, że temperatury pójdą ostro w górę. Synoptycy wskazywali jednocześnie, że noce mogą być zimne i to potwierdzają doniesienia, związane z najbliższymi godzinami. W nocy z poniedziałku na wtorek, temperatury na Podhalu spadną do -8 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich do -5. Wyraźne plusy odnotujemy nad morzem, ale w rejonie Zatoki Gdańskiej temperaturę odczuwalną obniży silny wiatr, z porywami nawet do 80 km/h.

- W północno-wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie duże i tam miejscami słabe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, lokalnie silne zamglenia, a w dolinach karpackich także mgły, ograniczające widzialność do 400 metrów - podaje IMGW w prognozie na noc z 3 na 4 marca.

Pogoda na wtorek: Silny wiatr największym problemem 4 marca

We wtorek parasole mogą się przydać. Na północy i wschodzie kraju miejscami wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Synoptycy po raz kolejny zwracają uwagę na silny wiatr. Przypomnijmy - w poniedziałek pojawiły się ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw:

pomorskiego

warmińsko-mazurskiego

zachodniopomorskiego

Niewykluczone, że żółte alerty IMGW zostaną przedłużone. Jak to wygląda we szczegółach?

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, na północy miejscami dość silny, a nad morzem silny od 40 km/h do 50 km/h, na Pomorzu oraz w rejonie Zatoki Gdańskej w porywach do 85 km/h, zachodni - czytamy w prognozie synoptycznej na 4 marca.

Najnowsza prognoza pogody. Temperatura 4.03.2025

We wtorek temperatury pójdą wyraźnie w górę. Dwucyfrowe wartości na plusie pojawią się w kilkunastu województwach. Wyjątkami będą jedynie:

podlaskie

warmińsko-mazurskie

pomorskie

zachodniopomorskie

- Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 7°C do 11 stopni Celsjusza, chłodniej miejscami nad samym morzem i na Suwalszczyźnie oraz w rejonach podgórskich Karpat, około 6°C - podaje IMGW.

Bliżej weekendu termometry pokażą nawet 19 stopni. Prognozy codziennie aktualizujemy w pogodowym oddziale "Super Expressu" i w lokalnych serwisach. Warto na bieżąco śledzić również komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.