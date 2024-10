i Autor: Green_Grey/CC0/Pixabay.com Połowa Polski znalazła się w ostrzeżeniach IMGW dotyczących gęstej mgły. Kierowcy mogą się spodziewać problemów z widocznością od soboty, 26 października, w godzinach wieczornych do niedzieli, 27 października, do godzin porannych i przedpołudniowych

Uwaga, kierowcy!

Prawdziwe mleko rozleje się po Polsce! IMGW ostrzega, że początek w sobotę wieczorem. Gdzie będzie mgła?

Połowa Polski znalazła się w ostrzeżeniach IMGW dotyczących gęstej mgły. Kierowcy mogą się spodziewać problemów z widocznością od soboty, 26 października, w godzinach wieczornych do niedzieli, 27 października, do godzin porannych i przedpołudniowych. Ostrzeżenia przed mgłą pojawiły się w całej północnej i środkowej Polsce, a do tego w województwie lubuskim i lubelskim.