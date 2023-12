To będą białe święta?

Śnieg aż po horyzont. Tyle spadnie go w nowym roku. Najwięcej przed świętem Trzech Króli?

Wielu naszych czytelników sprawdza prognozę pogody na święta, w poszukiwaniu informacji o śniegu i zimowych aktywnościach. Tymczasem zdaniem eksperta z IMGW, z którym rozmawiał dziennikarz "Super Expressu", białe święta zdarzają się w Polsce stosunkowo rzadko. Na zimę z prawdziwego zdarzenia można liczyć w tym okresie mniej więcej co 10 lat. W poszukiwaniu zimowego Bożego Narodzenia udajemy się do 2021 roku. Wówczas prawdziwe oblężenie przeżywały m.in. górki w Szczecinie, gdzie mieszkańcy masowo korzystali z sanek.

Białe święta w Polsce. Pogoda sprawia psikusa

W 2021 roku zima pojawiła się w Wigilię, 25 i 26 grudnia na północy kraju. Miejscami mieliśmy nawet więcej niż 15 cm śniegu. Poprzednia tak zauważalna aktywność zimy w tym okresie to rok... 2010. To pokazuje, jak trudno trafić na białe święta w Polsce. A jak będzie w 2023 roku? Według eksperta i autora serwisu pogodawtoruniu.pl Rafała Maszewskiego, w wigilijny poranek w centralnej, północnej i północno wschodniej Polsce możemy natrafić na zanikający śnieg, ale kolejne dni będą zdecydowanie cieplejsze. Wszystko wskazuje na to, że jesienne warunki przejmą inicjatywę.

Spragnionym białych świąt proponujemy galerię ze zdjęciami ze Szczecina. Znajdziecie ją pod tekstem. Nad materiałem prezentujemy fotografie z innych rejonów Polski