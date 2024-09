Katastrofalna prognoza pogody IMGW! Silny wiatr i burze, zagrożenie powodziowe

Prognoza pogody IMGW, sobota 14.09.2024 r. Silny wiatr i burze, zagrożenie powodziowe

Czy w sobotę 14.09.2024 r. będzie padać? To mało powiedziane. Prognoza pogody jest przerażająca. Dla centralnej i południowej części kraju, od zachodu po wschód, IMGW wydało ostrzeżenia meteo i hydrologiczne.

Zachmurzenie duże i całkowite, jedynie na północnym wschodzie większe przejaśnienia. Opady deszczu wystąpią na południu kraju, okresami o natężeniu silnym. Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce przejdą nawałnice. Na południowym wschodzie kraju miejscami burze.

Największe sumy opadów prognozowane są w na Dolnym Śląsku, a zwłaszcza w Sudetach do 70 mm, w województwie opolskim również do 70 mm, w śląskim i małopolskim do 90 mm, w łódzkim do 50 mm, a w podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim do 40 mm.

Temperatura maksymalna od 12 st.C w kotlinach sudeckich, około 18 st.C w centrum, do 25 st.C na Podlasiu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, na Opolszczyźnie i południu Wielkopolski do 80 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 85 km/h, północny, na wschodzie kraju północno-wschodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 140 km/h. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Ulewne deszcze we Wrocławiu! Grozi nam powódź Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Prognoza pogody IMGW, sobota 14.09.2024 r. Ostrzeżenie pogodowe i hydrologiczne

Jak widać na mapach IMGW (sobota rano), od południowego zachodu, przez południe aż po południowy zachód kraju intensywne opady deszczu i silny wiatr, wydano ostrzeżenia 2. i 3. stopnia. Nieco lepsza sytuacja w centralnej części Polski. W Warszawie ostrzeżenie 1. stopnia.

IMGW ostrzega: wezbranie rzek z przekroczeniem stanów alarmowych 3. stopnia na Dolnym Śląsku, Śląsku i w Małopolsce. Ostrzeżenie 2. stopnia wydano dla województw mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i podkarpackiego. Lepsza sytuacja w województwie lubelskim - ostrzeżenie 1. stopnia.