Prognoza pogody IMGW na środę, 29.01.2025. Temperatura i opady

Noc z wtorku na środę (28/29 stycznia) będzie pochmurna. Na północnym zachodzie spadnie deszcz. Na Pomorzu ma spaść 10-15 mm wody. Wysoko w górach prognozowany jest deszcz ze śniegiem i śnieg. Najchłodniej na Podhalu, tam od -5°C. Na południu kraju lekki mróz. Na przeważającym obszarze kraju od 2°C do 6°C, a najcieplej na południowym wschodzie, tam nawet do 8°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, na terenach podgórskich Karpat początkowo także dość silny, w porywach do 75 km/h, z kierunków południowych, w zachodniej połowie kraju przejściowo skręcający na zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, w Karpatach początkowo do 140 km/h, później słabnące do 90 km/h - prognozuje IMGW.

Środa (29 stycznia) będzie pogodna na południu i południowym wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze kraju spaść może przelotny deszcz, zaś wysoko w górach - śnieg. Nadal ciepło, jak na końcówkę stycznia. Około 6°C na północnym zachodzie i miejscami w rejonach podgórskich. Najcieplej na południu i południowym wschodzie kraju, tam na termometrach do 10-12°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu i w rejonach podgórskich w porywach około 55 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 90 km/h, w Karpatach do 75 km/h - zapowiada IMGW.

