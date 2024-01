IMGW ostrzega. Siarczysty mróz do nawet -20 stopni. W tych regionach będzie najgorzej

Ostrzeżenie IMGW. Pogoda na jutro. Siarczysty mróz w kilku regionach Polski

W najnowszym komunikacie IMGW ważnym od godz. 21 w niedzielę 7 stycznia 2024 pojawiło ostrzeżenie przed silnym mrozem dla sześciu województw.

Województwo podlaskie

Całe województwo. Powiaty: suwalski, sejneński, augustowski, moniecki, grajewski, sokólski. Prognozuje się temperaturę minimalną miejscami od -16°C do -13°C w nocy 06/07.01 i 07/08.01 oraz od -20°C do -16°C w nocy 08/09.01. Temperatura maksymalna w dzień od -14°C do -9°C. Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h. Powiaty: białostocki, hajnowski, bielski, siemiatycki, zambrowski, wysokomazowiecki. Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -17°C do -14°C. Temperatura maksymalna w dzień od -12°C do -9°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h.

Województwo warmińsko-mazurskie

Całe województwo. Prognozuje się temperaturę minimalną miejscami od -16°C do -13°C w nocy 06/07.01 i 07/08.01 oraz od -20°C do -16°C w nocy 08/09.01. Temperatura maksymalna w dzień od -14°C do -9°C. Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h.

Województwo pomorskie

Powiaty: kartuski, kościerski, starogardzkim, tczewskim, malborskich, sztumskim, kwidzyńskim, gdańskim i w Gdańsku. Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -17°C do -14°C. Temperatura maksymalna w dzień od -12°C do -9°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h.

Województwo kujawsko-pomorskie

Powiaty: brodnicki, grudziądzki. Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -17°C do -14°C. Temperatura maksymalna w dzień od -12°C do -9°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h.

Województwo mazowieckie

Powiaty: łosicki, sokołowski, węgrowski, ostrowski, wyszkowski, makowski, pułtuski, ciechanowski, mławski, żuromiński, przasnyski, Siedlcach, siedlecki, ostrołęcki, Ostrołęka. Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -17°C do -14°C. Temperatura maksymalna w dzień od -12°C do -9°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h.

Województwo lubelskie

Powiaty: bielski, Biała Podlaska. Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -17°C do -14°C. Temperatura maksymalna w dzień od -12°C do -9°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h.