IMGW ostrzega prze burzami! Będą gwałtowne? Tam wydano alerty

Burzowy początek tygodnia, 22-28 maja. IMGW wydało prognozy ostrzeżeń

Burze wracają do Polski, choć zgodnie z prognozą ostrzeżeń IMGW pojawią się tylko w południowo-zachodniej i w południowej części kraju. Alerty pierwszego stopnia, najniższe w 3-stopniowej skali, wydano dla województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Można się ich spodziewać w pasie od Zgorzelca, Bolesławca, Legnicy, przez Wrocław i Opole, po Bielsko-Białą i Żywiec. Ostrzeżenie IMGW dotyczy okresu od wtorku, 23 maja, rano, do środy, 24 maja, do godz. 7.30. Informacja o burzach pojawia się również w prognozie meteorologicznej do czwartku, 25 maja, włącznie.

- We wtorek na wschodzie i w centrum kraju słonecznie, na zachodzie zachmurzenie duże lub całkowite i opady deszczu, lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 21°C na wschodzie do 25°C na zachodzie i południowym zachodzie. Nad morzem i w rejonach podgórskich około 18°C. Wiatr z kierunków wschodnich, umiarkowany, a na północy i w rejonach burz w porywisty - informuje IMGW.

Stacjonarna burza utrzymuje się na granicy Sudetów Zachodnich i Środkowych. Natężenie opadów wynosi około 2-3mm/10min. Prognozuje się stopniowe słabnięcie opadów i zanik wyładowań.Na pozostałym obszarze objętym ostrzeżeniem występuje słaby deszcz związany z zanikającą konwekcją. pic.twitter.com/ARuGd40QS9— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 21, 2023

