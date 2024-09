Gdzie jest teraz niż genueński? Synoptyczka IMGW mówi, co nas czeka. Czy to już koniec powodzi w Polsce 2024?

Analizując najnowszą prognozę pogody dla Polski, nie sposób nie użyć określenia "załamanie pogody". Letnie warunki atmosferyczne zdają się ustępować jesiennej chlapie. Szczegóły pogody na jutro (wtorek, 24 września) nie poprawiają nastroju. Najbliższa noc przyniesie mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Utrudnienia wystąpią lokalnie na zachodzie. W obszarach podgórskich Karpat synoptycy spodziewają się porywów wiatru do 60 km/h, w szczytowych partiach Sudetów do 75 km/h, w Karpatach do 80 km/h. Temperatura minimalna od 7 stopni na wschodzie, do 14 stopni Celsjusza nad morzem. Gorzej wyglądają prognozy na wtorek.

Pogoda na dziś: Silny wiatr, burze i opady deszczu w prognozie IMGW na wtorek

Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że we wtorek, w ciągu dnia na wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane, wzrastające do dużego. I w tym momencie dochodzimy do niebezpiecznych zjawisk, które powrócą do kraju.

W zachodniej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie możliwe również burze. Suma opadów na zachodzie miejscami do około 10 mm. Wiatr w obszarach podgórskich okresami dość silny, w całym kraju porywisty, z kierunków południowych. W obszarach podgórskich Karpat porywy wiatru do 70 km/h, na szczytach Sudetów do 75 km/h, w Karpatach do 90 km/h - przekazują synoptycy z IMGW.

Prognozowane temperatury do 25 stopni!

Z prognozy synoptycznej IMGW wynika, że temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 19 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich i nad morzem do 25°C na wschodzie, w rejonach podgórskich Sudetów około 18°C. A może być jeszcze lepiej! Wygląda na to, że proces ochłodzenia rozpocznie się dopiero w środku tygodnia. We wtorek wszystkie województwa odnotują przyjemne temperatury, a w najcieplejszym momencie dnia (ok. 14:00) termometry mogą pokazać nawet 26-27 stopni. Dotyczy to województw:

mazowieckiego

łódzkiego

kujawsko-pomorskiego

podlaskiego

lubelskiego

małopolskiego

wielkopolskiego

Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie! Śledzimy zarówno sytuację meteorologiczną, jak i hydrologiczną.

#IMGWlive 11:36|23.09.2024Aktualnie obowiązujące ostrzeżenia hydrologiczne 3 stopnia dla środkowej i dolnej Odry oraz dla niektórych dopływów środkowej Odry.#IMGW pic.twitter.com/8JPIoT0b95— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 23, 2024