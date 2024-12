Taka będzie pogoda tuż przed świętami. Prognoza IMGW na poniedziałek, 23.12.2024

Noc z niedzieli na poniedziałek (22/23 grudnia) będzie pochmurna, z opadami deszczu oraz deszczu ze śniegiem. We wschodniej i południowej Polsce możliwy też sam śnieg. W rejonie Karpat może spaść 5-8 cm białego puchu. Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam na termometrach od -3°C. Na wschodzie i południowym wschodzie -1°C. Najcieplej w centrum, nad morzem i na zachodzie, tam do 2°C. Miejscami możliwy spadek temperatury gruntu poniżej 0°C, co może powodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. - Wiatr słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywy do 60 km/h. Na wschodzie wiatr południowy i południowo-zachodni, na pozostałym obszarze zachodni. Wysoko w Sudetach porywy do 75 km/h, w Tatrach do 90 km/h, powodujące lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne - zapowiada IMGW.

W ciągu dnia nadal sporo chmur, deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. - Na południu Śląska i Małopolski miejscami opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i tu prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 do 10 cm, w górach o 10 do 15 cm - prognozuje IMGW. W górach lekki mróz. Na wschodzie i na południu kraju nieznacznie powyżej zera. Najcieplej na zachodzie i nad morzem, tam 4-5°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i południowych. Wysoko w Sudetach porywy do 75 km/h, w Karpatach do 55 km/h, powodujące miejscami zawieje i zamiecie śnieżne - przewiduje IMGW.

Źródło: IMGW

