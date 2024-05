Prognoza IMGW na 22.05.2024. Burze i opady

Eksperci z IMGW spodziewają się w środę (22 maja) "groźnych zjawisk atmosferycznych, burz, którym mogą towarzyszyć opady gradu oraz opady deszczu i silny wiatr". - W środę nad Polskę nasunie się od południowego zachodu zatoka niżowa z frontem chłodnym. Strefa frontu będzie bardzo powoli przemieszczać się w kierunku centrum kraju - czytamy w komunikacie IMGW. Najgroźniejsze burze pojawią się w obszarze od Ziemi Lubuskiej poprzez Wielkopolskę, Ziemię Łódzką i Podkarpacie. Podczas burz wiatr może wiać z prędkością 80-90 km/h. Prognozowana wysokość opadów to 30-50 mm. Możliwy jest też grad. Burze pojawią się też na pozostałym obszarze kraju, jednak będą one słabsze. Maksymalne porywy wiatru do 75 km/h, suma opadów 15-30 mm. Lokalnie możliwy grad.

Prognoza IMGW na 22.05.2024. Temperatura

Co z temperaturą? W nocy z wtorku na środę (21/22 maja) na termometrach od 10°C na północnym wschodzie i około 14°C w centrum, nad morzem i na południu. Najcieplej na zachodzie, tam do 16°C. W ciągu dnia nadal bardzo ciepło. Temperatura maksymalna od 24°C na północnym wschodzie i zachodzie do około 26-27°C na pozostałym obszarze kraju. Chłodniej jedynie w kotlinach górskich oraz nad morzem, tam 18-20°C.

Źródło: IMGW

