Polarno-morskie powietrze dotrze do Polski. Wszystko się zmieni. To kwestia godzin

Powrót upałów we wrześniu. Ekspert IMGW podaje daty

Kilka dni oddechu, a później do Polski znowu dotrą upały, o czym przekonuje IMGW. Do piątku do naszego kraju będzie jeszcze napływać polarnomorskie powietrze, ale już w weekend, 16-17 września, zrobi się cieplej, choć jeszcze nie gorąco. Wysokie temperatury zawitają ponownie na początku przyszłego tygodnia, 18-24 września, i utrzymają się przez kilka dni, do czwartku, 21 września, włącznie. - Zgodnie z naszą prognozą upałów można się spodziewać w poniedziałek i wtorek, a najprawdopodobniej również w środę i czwartek. W tym czasie termometry pokażą maksymalnie 28-29 stopni, a lokalnie może być nawet 30 kresek - ujawnia szczegóły prognozy Radosław Droździoł z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW. To jednak nie koniec dobrych wieści.

Końcówka września również pod znakiem ciepła

Ostatnia dekada września również będzie się odznaczać wysokimi, jak na tę porę roku, temperaturami. Po zakończeniu kilkudniowych upałów w drugiej połowie tygodnia, 18-24 września, słupki rtęci pokażą maksymalnie do 25 kresek, choć w tym samym czasie są też prognozowane przelotne opady deszczu. Z kolei w ostatnim tygodniu września znowu więcej słońca, a na termometrach będą 20-22 stopnie. Co ciekawe, również październik 2023 zapowiada się na cieplejszy niż to wynika z normy wieloletniej.

QUIZ. Dokończ przysłowie o pogodzie! "Na św. Grzegorza..."? 12 punktów będzie sukcesem Pytanie 1 z 12 Gdy wrzesień bez deszczów będzie... w zimie wiatrów pełno wszędzie. zima w Polsce ma orędzie. w październiku zmarzną i kury na grzędzie. Dalej