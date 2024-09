Pogoda na 13 września 2024

Prognozy na piątek, 13 września 2024 są bezlitosne. Mowa tu o prawdziwych ulewach. Jak podają synoptycy, w dzień zachmurzenie duże i całkowite, na wschodzie z większymi przejaśnieniami.

- Niemal w całym kraju opady deszczu, jedynie bez opadów na południu Lubelszczyzny i Podkarpaciu. Na południu i zachodzie opady miejscami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysoko w Sudetach opady śniegu z deszczem i śniegu, przejściowo możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 3 cm do 5 cm. Największe sumy opadów prognozowane są w województwie dolnośląskim do 45 mm, opolskim do 45 mm, wielkopolskim do 25 mm, lubuskim do 20 mm, łódzkim do 20 mm, południu śląskiego do 30 mm oraz południu małopolskiego 30 mm. Wysoko w Sudetach opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na Śnieżce śniegu - przekazują eksperci IMGW.

Synoptycy IMGW zawracają też uwagę na możliwe mgły na wschodzie kraju.

Temperatura 13.09.2024

W piątek termometry wskażą maksymalnie do 25°C. Gdzie będzie najcieplej?

- Temperatura maksymalna w zachodniej połowie kraju od 11°C do 17°C, w rejonach podgórskich Sudetów 8°C, 9°C; na pozostałym obszarze od 18°C do 25°C, w rejonach podgórskich Karpat 14°C, 15°C - podaje IMGW.

Szczególnie nad morzem, trzeba przygotować się na wichury. Jak podaje IMGW, wiatr będzie w piątek przeważnie umiarkowany, jedynie na wschodzie słaby, w zachodniej połowie kraju w porywach do 55 km/h, z kierunków północnych. Nad morzem wiatr okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, północny. W Tatrach porywy do 65 km/h, w Sudetach do 100 km/h.

Pogoda na jutro. Noc z piątku na sobotę (13.09./14.09.2024)

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w nocy z piątku na sobotę (13.09./14.09.2024) zachmurzenie będzie duże i całkowite, na północnym wschodzie miejscami większe przejaśnienia. Spadnie ogrom deszczu.

- Opady deszczu, na południu i zachodzie miejscami o natężeniu silnym, przejściowo nawalnym! Największe sumy opadów prognozowane są w województwie dolnośląskim do 100 mm, opolskim do 100 mm, śląskim do 60 mm, małopolskim do 50 mm, wielkopolskim do 35 mm, łódzkim do 25 mm, południu mazowieckiego do 25 mm, południu lubelskiego do 25 mm, w świętokrzyskim do 30 mm, w podkarpackim do 35 mm - podaje IMGW.

Wysoko w Sudetach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna w zachodniej połowie kraju od 10°C do 14°C, w rejonach podgórskich Sudetów od 6°C do 9°C, we wschodniej połowie oraz nad morzem od 14°C do 17°C, w rejonach podgórskich Karpat od 9°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie miejscami dość silny, na zachodzie oraz nad morzem miejscami w porywach do 65 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 70 km/h, północny i północno-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 110 km/h.

