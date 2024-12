Spis treści

Pogoda na jutro: Noc z wtorku na środę, 10/11 grudnia

Sprawdzamy najnowsze prognozy na środek tygodnia. Zacznijmy od nocy z wtorku na środę, kiedy to na południu odnotujemy zachmurzenie całkowite. Tam też dokuczać nam będą opady śniegu. Na pozostałym obszarze synoptycy z IMGW widzą zachmurzenie duże i gdzieniegdzie słaby śnieg. Najzimniej będzie na terenach podgórskich - do -5 stopni. Na wschodzie mróz do 2 stopni poniżej zera. Najcieplejszym rejonem będzie Pomorze - tam termometry wskażą 3 stopnie na plusie. W górskich Sudetach wiatr powieje z prędkością do 65 km/h, powodując zamiecie śnieżne.

Pogoda na środę: Śnieg i całodobowy mróz w prognozie na 11 grudnia

Na początku tygodnia zapowiadaliśmy, że w drugiej części tygodnia pojawi się więcej przejaśnień i takowe odnotujemy już w środę. Na tym jednak dobre informacje się kończą. Na drogach zrobi się ślisko, a to z powodu białego puchu.

Na wschodzie i południu opady śniegu. Wiatr na ogół będzie słaby, północno-zachodni i północny - przekazuje IMGW w prognozie synoptycznej na 11 grudnia.

Opady śniegu i opady marznące mogą przynieść utrudnienia w województwach:

podlaskim

lubelskim

podkarpackim

mazowieckim

świętokrzyskim

łódzkim

małopolskim

śląskim

Nowa prognoza IMGW. Temperatura 11.12.2024

Całodobowy mróz, o którym pisaliśmy powyżej może się utrzymać w województwie świętokrzyskim, śląskim i w dolnych rejonach Małopolski. - Temperatura maksymalna od -1°C na południowym wschodzie oraz lokalnie w rejonie Częstochowy i Wielunia, do 3°C na zachodzie; cieplej nad morzem około 5°C oraz chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około -4 stopni Celsjusza - przekazuje szczegółowo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prognozy na kolejne dni będziemy aktualizować w naszym serwisie. Jedno jest pewne - chłód i śnieg zostaną z nami do połowy miesiąca. Przydadzą się ciepłe kurtki lub płaszcze.