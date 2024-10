Taka będzie pogoda w poniedziałek. Prognoza IMGW na 14.10.2024

Weekend upływa nam pod znakiem dynamicznej pogody. Sobota była w większości kraju słoneczna, z kolei w niedzielę w wielu miejscach kraju padał deszcz, a IMGW ostrzega też przed silnym wiatrem. Co z pogodą po weekendzie? Poniżej szczegóły prognozy na 14.10.2024.

Noc z niedzieli na poniedziałek będzie pochmurna. - Miejscami, głównie na północy i wschodzie, przelotne opady deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północnym wschodzie miejscami suma opadów deszczu do 15 mm - prognozuje IMGW. Duże różnice w temperaturze. Najchłodniej na północnym wschodzie, tam zaledwie 3°C. Znacznie cieplej w centrum i na zachodzie kraju, tam 8°C w centrum. Najcieplej nad morzem, do 10°C. IMGW wydało w niedzielę ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. - Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu także silny, do 45 km/h, z kierunków zachodnich. Porywy wiatru na przeważającym obszarze do 75 km/h, na zachodnim wybrzeżu do 95 km/h, od zachodu dość szybko słabnące. Wysoko w górach porywy wiatru początkowo do 90 km/h - czytamy w komunikacie.

W poniedziałek, w ciągu dnia nadal sporo ciemnych chmur. Miejscami, zwłaszcza na północy i wschodzie, przelotny deszcz, a na Pomorzu, Warmii i Mazurach opady okresami o natężeniu umiarkowanym i tam suma opadów do 15 mm. Najchłodniej w górach, tam 7°C. Na północnym wschodzie od 9°C. W centrum, na południu i zachodzie kraju do 12°C na termometrach. - Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach we wschodniej połowie kraju do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni - zapowiada IMGW. Im dalej w tydzień, tym większa szansa na poprawę pogody.

Źródło: IMGW

#IMGWCMM: Prognoza numeryczna💻 modelu WRF-ICON na cztery doby dla wybranych lokalizacji w kraju. Według tej realizacji, w czwartek maksymalna temperatura powietrza wyniesie🟡 18°C. Od środy przewidywana jest pogoda wyżowa, z możliwymi przymrozkami. pic.twitter.com/5FJQCPQrc7— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) October 13, 2024

