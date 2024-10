Brzydka wersja jesieni. Wiemy, gdzie spadnie najwięcej deszczu

Prognoza pogody na noc z poniedziałku na wtorek

Deszcz, deszcz ze śniegiem i wiatr do 55 km/h - takie zjawiska będą z Polakami w nocy z poniedziałku na wtorek (14/15 października 2024 r.). Z prognozy IMGW wynika, że najwięcej deszczu spadnie na Pomorzu Wschodnim oraz Warmii i Mazurach. Okresami natężenie będzie umiarkowane, a suma opadów osiągnie 15 mm. Synoptycy zaznaczają, że na obszarach podgórskich Karpat odnotujemy deszcz ze śniegiem. Temperatura ukształtuje się na poziomie od 0 stopni Celsjusza na terenach podgórskich, do 10 nad morzem. W centralnej i południowej Polsce od 4 do 6 stopni. Nad morzem dość silny wiatr osiągnie 55 km/h.

Pogoda na jutro: Deszcze i porywisty wiatr nie odpuszczą

Wtorek pokaże nam brzydkie oblicze jesieni. Na zachodzie Polski będzie pogodnie, ale na pozostałym obszarze więcej chmur. Niestety, nie odpuszczą nam nieprzyjemne zjawiska atmosferyczne. Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, gdzie pogoda da nam szczególnie w kość.

Lokalnie, zwłaszcza na północy i wschodzie, przelotne opady deszczu, na Pomorzu Wschodnim i Warmii okresami o natężeniu umiarkowanym i tam suma opadów do 15 mm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni - czytamy w prognozie synoptycznej IMGW na 15 października.

Pogoda na wtorek. Temperatura 15 października 2024

Na konkretne ocieplenie przyjdzie nam poczekać do drugiej połowy tygodnia. We wtorek temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 10 stopni Celsjusza miejscami na wschodzie do 13°C na południu i nad morzem. W obszarach podgórskich termometry pokażą od 7°C do 11°C. Najcieplej powinno być w okolicach Katowic, Wrocławia, Rzeszowa, Krakowa i Poznania. Na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz Lubelszczyźnie przydadzą się cieplejsze bluzy lub nawet kurtki. Wyraźne zmiany w pogodzie zarysują się za kilkadziesiąt godzin.

W drugiej połowie tygodnia pogodę nad Polską zacznie kształtować wyż, który przyniesie sporo słońca, zrobi się też nieco cieplej, choć okresami wciąż wiać będzie porywisty wiatr - przekazał nam rzecznik prasowy IMGW.

Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie i w lokalnych oddziałach "Super Expressu".

