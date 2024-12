Atak zimy w Wigilię. Śnieżyce w prognozach! W tych regionach spadnie nawet 20 cm śniegu

Spis treści

Święta pod znakiem niżu. Wigilia z opadami

Eksperci z IMGW zwracają uwagę, że początek tygodnia, czyli okres świąteczny, będzie pochmurny i deszczowy. Stanie się tak za sprawą niżu i frontów atmosferycznych. Widać to po prognozach na noc z poniedziałku na wtorek (23/24 grudnia). Przewidywane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na południowym wschodzie, obszarach podgórskich oraz w górach spadnie śnieg. Na południu Małopolski oraz Podkarpacia opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym i tutaj prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 do 20 cm. W tych rejonach drogi i chodni mogą być śliskie. Uwaga też na mgły, które w centrum i na wschodzie mogą miejscami ograniczać widzialność do 100 metrów. Co więcej, lokalnie mgły mogą być marznące. Najchłodniej na Warmii, w centrum i w kotlinach karpackich. Tam na termometrach od od -5°C do -3°C. Lekki mróz w centrum i na wschodzie. Najcieplej w zachodniej Polsce, tam 3-4°C. - Wiatr będzie słaby, na zachodzie z kierunków zachodnich, na pozostałym obszarze północny i północno-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h, wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne - prognozuje IMGW.

Wigilia. Prognoza pogody IMGW na 24.12.2024

Wigilia (24 grudnia) również zapowiada się jako dzień pochmurny. Miejscami, szczególnie w południowej części Polski spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem. Na południowym wschodzie oraz Warmii i Mazurach możliwy śnieg. - Na południu Małopolski prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm, na obszarach podgórskich w Sudetach o 10 cm - informuje IMGW. Uwaga na lokalne mgły, które miejscami mogą ograniczać widzialność do 200 metrów. Co więcej, mgły mogą być marznące. Mróz na południowym wschodzie i tam najchłodniej. Na pozostałym obszarze od zera do 5°C. Najcieplej w zachodniej Polsce. - Wiatr będzie słaby, z kierunków północnych, tylko na wybrzeżu zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 55 km/h, w Karpatach do 60 km/h, zamiecie i zawieje śnieżne - przewiduje IMGW.

Wigilijna noc ma być pochmurna. Na krańcach północno zachodnich słaby deszcz, na wschodzie oraz południu kraju deszcz ze śniegiem i śnieg. Uwaga na mgły, które miejscami ograniczą widzialność do 100 metrów. Mgły mogą być marznące. Najchłodniej w centrum, a także na północnym wschodzie oraz na obszarach podgórskich Karpat. Tam na termometrach od -5°C do -4°C. Na wschodzie od -3°C do -2°C. W centrum i na północnym zachodzie nieznacznie powyżej zera. Najcieplej w zachodniej części wybrzeża, tam na termometrach do 3°C. - Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, na południowym wschodzie północny i północno-wschodni, na pozostałym obszarze zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 60 km/h, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne - zapowiada IMGW.

Pierwszy dzień świąt. Prognoza pogody IMGW na 25.12.2024

W środę (25 grudnia) nadal pochmurno. Słaby deszcz na północy, zaś na Warmii i Mazurach deszcz ze śniegiem i śnieg. Drobne opady białego puchu także na południowym wschodzie kraju. Uwaga na mgły, które miejscami ograniczą widzialność do 200 metrów. Lekki mróz na południowym wschodzie i tam najchłodniej. Na wschodzie nieznacznie powyżej zera. Najcieplej w zachodniej Polsce, tam nawet 5-6°C. - Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, południowo-zachodni tylko na południowym wschodzie z kierunków północnych. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, tam też zamiecie i zawieje śnieżne - przewiduje IMGW.

