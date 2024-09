Niż genueński przyniesie do Polski ulewy. Nawet 200 mm deszczu

Prognozy IMGW są jednoznaczne, w najbliższych godzinach do Polski dotrą ulewne deszcze. - Nad Polską będzie zalegała bardzo wilgotna masa powietrza polarnego morskiego. Znajdziemy się pod wpływem niżu genueńskiego w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego - przewidują eksperci. W województwach dolnośląskim, opolski, śląskim i małopolskim dobowe sumy opadów za cały weekend mogą miejscami wynieść nawet około 120-150 mm, a punktowo w rejonie Kotliny Kłodzkiej nawet 200 mm. Dla tych województw IMGW wydało trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia meteorologicznego.

Prognozy na najbliższe godziny są niepokojące. W nocy z piątku na sobotę (13/14 września) opady deszczu, na południu i zachodzie okresami o natężeniu silnym, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, Górnym Śląsku i zachodzie Małopolski przejściowo nawalnym. Ponadto na południowym wschodzie możliwe są burze. Największe sumy opadów prognozowane są w województwach:

dolnośląskim i opolskim do 90 mm,

śląskim i małopolskim do 60 mm,

podkarpackim do 40 mm,

łódzkim do 20 mm.

Duże różnice w temperaturze. Najchłodniej w kotlinach sudeckich, tam około 8°C. W centrum około 12°C w centrum, a najcieplej na Podlasiu, do 17°C. - Wiatr umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 70 km/h, północny, na wschodzie kraju słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 140 km/h - prognozuje IMGW.

W ciągu dnia nadal deszczowo. - Opady deszczu, na południu kraju okresami o natężeniu silnym, na Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce przejściowo nawalnym - ostrzega IMGW. Na południowym wschodzie kraju nadal miejscami burze. Największe sumy opadów prognozowane są w:

Kotlinie Kłodzkiej i w województwie opolskim do 70 mm,

woj. śląskim i małopolskim do 60 mm,

woj. podkarpackim do 50 mm,

woj. dolnośląskim i świętokrzyskim do 40 mm,

woj. łódzkim i lubelskim do 35 mm.

W kotlinach sudeckich na termometrach zaledwie 11°C. W centrum około 18°C. Najcieplej na Podlasiu, do 26°C. - Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, w porywach do 60 km/h, na Przedgórzu Sudeckim i w burzach do 70 km/h, północny, na wschodzie kraju północno-wschodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 150 km/h - informuje IMGW.