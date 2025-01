12 stopni kontra porywisty wiatr i opady. Pogoda solidnie namiesza

Spis treści

Pogoda na jutro: Noc z niedzieli na poniedziałek, 26/27 stycznia

W najnowszej prognozie IMGW dla Polski, zimowych akcentów trzeba szukać jedynie w nocy z niedzieli na poniedziałek. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają opady deszczu (okresami, najwięcej na północy i na północnym zachodzie), wysoko w górach deszczu ze śniegiem lub śniegu. Na północy i południu lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 300 m, lokalnie marznące - to ostrzeżenie przede wszystkim kierowane do kierowców i pieszych. Temperatura minimalna w nocy ukształtuje się na poziomie od 1 stopnia Celsjusza, do 4°C, w obszarach rozpogodzeń około 0°C; jedynie w górach mróz do -4 stopni.

- Spadek temperatury poniżej 0°C może lokalnie powodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Wiatr na południu lokalnie porywisty, w Bieszczadach do 100 km/h - podaje IMGW.

Pogoda na poniedziałek. Deszcz, porywisty wiatr i dwucyfrowe temperatury

Z prognozy IMGW na 27 stycznia wynika, że w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy i zachodzie okresami pojawią się słabe opady deszczu, więc warto mieć przy sobie parasol. Wysoko w górach słabe opady śniegu i jest to w zasadzie jedyny akcent zimowy, o którym mowa przy okazji początku tygodnia. Temperatury odczuwalne obniży wiatr.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu dość silny, porywisty, południowy i południowo-wschodni. Porywy wiatru w Sudetach do 70 km/h, w rejonie podgórskim Karpat do 80 km/h, w Karpatach do 100 km/h, w Bieszczadach do 130 km/h - przekazuje IMGW w prognozie na poniedziałek, 27 stycznia.

Najnowsza prognoza pogody. Temperatura 27.01.2025

O zimie z prawdziwego zdarzenia nie ma mowy. Temperatury będą przypominać jesień lub wczesną wiosnę. Na termometrach pojawią się nawet dwucyfrowe wartości. - Temperatura maksymalna od 6°C na północy, około 8°C w centrum do 12 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. W obszarach podgórskich Sudetów i Karpat około 4°C - podaje szczegółowo IMGW.

Na dwucyfrowe temperatury mogą liczyć mieszkańcy województw:

podkarpackiego

lubelskiego

małopolskiego

mazowieckiego

łódzkiego

dolnośląskiego

Chłodniej będzie na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, ale nawet te rejony nie muszą się obawiać mrozów. Z prognoz na końcówkę stycznia wynika, że zima nie zamierza wracać do Polski. Doniesienia meteorologów będziemy aktualizować na łamach "Super Expressu".

