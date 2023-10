i Autor: Felix Mittermeier, Francis Seura, Sezer Dinçer / CC0 / pexels.com Starlinki przelecą nad naszymi głowami

To nie zdarza się często

To się wydarzy w środę o 18:40 i 20:12. Niecodzienna szansa, by zobaczyć to zjawisko dwa razy!

To niecodzienne zjawisko na nocnym niebie zawsze budzi zachwyt u obserwatorów. Jednak żeby zobaczyć "kosmiczny pociąg", konieczna jest punktualność jak w szwajcarskim zegarku. W środę, 11października, na nocnym niebie będzie można obserwować kolejny przelot satelitów telekomunikacyjnych Starlink od firmy SpaceX należącej do Elona Muska. To szansa dla tych, którzy przegapili ostatnie obserwacje. Jest jeszcze jedna dobra wiadomość. Starlinki pojawią się tego dnia dwukrotnie!