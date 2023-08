To się stanie równo o godzinie 21:59. Koniecznie spójrz w niebo!

Jak informuje portal nocneniebo.pl, misja o numerze G7-1 wystartowała z bazy Vandenberg w Kalifornii we wtorek, o godzinie 11:37. Przelot 21 satelitów Starlink można obserwować przez 3 kolejne dni, równo o godz. 21:59. Przelot odbywa się z zachodniej strony nieba w kierunku zenitu i trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund, więc trzeba być bardzo punktualnym.

To nie jedyny przelot Starlinków możliwy do obserwacji w Polsce. Jak informuje portal nocneniebo.pl, będzie też przelot o godz. 20:25, ale niebo w niektórych częściach kraju może być jeszcze zbyt jasne, a co za tym idzie - "kosmiczny pociąg" będzie niewidoczny. "Im dalej na wschód tym lepsze warunki do obserwacji przelotu" informuje portal.

Orientacyjne mapki dla różnych miast w Polsce i więcej informacji dotyczących przelotów satelitów Starlink, można znaleźć tutaj. Przelot "kosmicznego pociągu" można również zobaczyć na kanale Nocne Niebo w serwisie YouTube.

Jak obserwować Starlinki?

Żeby obserwować satelity Starlink na niebie, nie trzeba mieć specjalistycznego sprzętu. Są one na tyle jasnymi obiektami, że można zauważyć je bez problemu. Będą to widoczne gołym okiem, poruszające się na tle gwiazd jasne punkty. Bardzo istotna przy obserwacji Starlinków jest jednak pogoda. Niebo musi być bezchmurne. Jeszcze lepiej, gdy znajdujemy się w miejscu pozbawionym tzw. "zanieczyszczenia świetlnego", czyli z dala od dużych źródeł sztucznego światła, np. na terenach położonych za miastem.

