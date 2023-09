i Autor: Cliford Mervil, Mike / CC0 / pexels.com, gk Starlinki przelecą nad naszymi głowami

Nie możesz się spóźnić!

To się stanie już dziś, punktualnie o 20:53. Koniecznie spójrz w niebo!

SES 11:30 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Żeby to zobaczyć, trzeba być bardzo punktualnym i nie można spóźnić się nawet o minutę. Równo o godz. 20:53 na nocnym niebie będzie można obserwować przelot "kosmicznego pociągu" Elona Muska, czyli satelitów telekomunikacyjnych Starlink od firmy SpaceX. Pierwszy z nich można obserwować we wtorek, 12 września, jednak ci, którzy przegapili ten moment, mają jeszcze szansę go jeszcze zobaczyć w kolejnych dniach.