Starlinki przelecą nad Polską dwa razy!

To efekt misji o numerze Starlink G7-4, która wystartowała w miniony poniedziałek, 9 października. Oznacza to tylko jedno - wyjątkowy spektakl na wieczornym niebie. "Będą wysokie, długie przeloty nad Polską." - informuje portal nocneniebo.pl. "Przeloty będą przebiegać przez sam środek Polski w godzinach wieczornych. Będzie to zupełnie nowa seria, co zwiastuje pojawienie się na niebie tzw. kosmicznego pociągu. Na niebie zobaczymy bardzo zbitą formację 21 satelitów Starlink" - czytamy w zapowiedzi przelotu satelitów.

Przeloty związane z misją G7-4 można było podziwiać przez kilka ostatnich dni. Ci, którzy z różnych przyczyn nie mogli ich zobaczyć, wciąż mają jeszcze szansę. W piątek, 13 października nawet podwójną, gdyż Starlinki przelecą nad Polską dwa razy!

Pierwszy przelot w piątek odbędzie dość wcześnie, bo już o godzinie 18:44. Niebo może być jeszcze jasne, jednak istnieje szansa, że we wschodniej części kraju będzie on widoczny. "Przelecą z zachodu na wschód, wysoko przez zenit. Przelot będzie widoczny na niebie przez 6 minut" - czytamy na portalu nocneniebo.pl.

Drugi przelot o godzinie 20:16 będzie krótszy, ale szansę na jego zobaczenie mają mieszkańcy całej Polski. "Satelity Starlink pojawią się i będą widoczne tylko na zachodnim niebie. Mimo krótkiego przelotu, powinny być dobrze widoczne. Przelot potrwa 2-3 minuty" - informuje nocneniebo.pl.

Więcej informacji o przelotach satelitów Starlink można znaleźć tutaj. Warto też śledzić kanał "Nocne Niebo" w serwisie YouTube, gdzie można znaleźć ciekawe nagrania z przelotu "kosmicznego pociągu".

Jak obserwować Starlinki?

Żeby obserwować satelity Starlink na niebie, nie trzeba mieć specjalistycznego sprzętu. Są one na tyle jasnymi obiektami, że można zauważyć je bez problemu. Będą to widoczne gołym okiem, poruszające się na tle gwiazd jasne punkty. Bardzo istotna przy obserwacji Starlinków jest jednak pogoda. Niebo musi być bezchmurne. Jeszcze lepiej, gdy znajdujemy się w miejscu pozbawionym tzw. "zanieczyszczenia świetlnego", czyli z dala od dużych źródeł sztucznego światła, np. na terenach położonych za miastem.

