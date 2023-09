i Autor: Miriam Espacio, Pavel Danilyuk / CC0 / pexels.com Niezwykły obiekt wkrótce przeleci nad naszymi głowami. Wypatruj go na niebie!

To jedyna okazja!

To zjawisko z pewnością ucieszy nie tylko miłośników astronomii. We wrześniu warto spojrzeć w niebo, gdyż będzie można na nim dostrzec wyjątkowy obiekt. To odkryta całkiem niedawno kometa C/2023 P1 Nishimura, którą przy sprzyjających warunkach będzie można podziwiać gołym okiem. Kiedy będzie można ją zobaczyć?