Ceny nad morzem

Ceny nad polskim morzem potrafią przyprawić o zawrót głowy. Co roku w mediach społecznościowych krążą tzw. paragony grozy. Biorąc pod uwagę szalejącą inflację, wielu Polaków obawiało się, jakie będą ceny nad morzem w sezonie 2023. Wszechobecne podwyżki musiały przecież dotknąć także nadmorskich miejscowości. Właściciele restauracji nad morzem robią jednak wszystko, by nie zniechęcać turystów. Niektórzy wpadają na nietypowe pomysły, by przyciągnąć urlopowiczów. Zobaczcie, co właściciele jednej z restauracji w popularnej miejscowości nad Bałtykiem napisali przed wejściem do lokalu. Aż ciężko w to uwierzyć!