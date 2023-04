Burze i wichury do 60 km/h. Do tego deszcz, a nawet śnieg. Gdzie będzie najgorzej? [Prognoza IMGW na 15.04.2023]

Lirydy - co to jest?

Lirydy są rojem meteorytów, których źródłem jest kometa Thatchera i pierwszym, o którym napisano w kronikach. Pierwsze wzmianki o nich pojawiły się w Chinach 2 tysiące lat przed naszą erą. Można je obserwować wiosną.

Gdzie i kiedy obserwować rój Lirydów w 2003 roku?

Największa aktywność Lirydów przypada pomiędzy 16 i 25 kwietnia, a faza szczytowa w 2023 roku przypadnie w sobotę, 22 kwietnia. Dlatego warto zaplanować sobie ten czas, by spojrzeć w rozgwieżdżone niebo, na którym odbędzie się wyjątkowy spektakl.

Jak obserwować spadające gwiazdy?

Do obserwacji deszczu meteorytów nie jest potrzebny żaden specjalistyczny sprzęt. Ważne jest, by spadające gwiazdy oglądać z dala od dużych skupisk sztucznego światła, czyli za miastem, w oddaleniu od zabudowań. Dobrym miejscem do obserwacji są okolice lasów, pól i dużych zbiorników wodnych. Bardzo przydatna może się okazać mapa natężenia światła, dzięki której można znaleźć idealne miejsce do obserwacji spadających gwiazd.

Istotnym, o ile nie najważniejszym czynnikiem jest także pogoda. Do obserwacji gwiazd niezbędne jest bowiem bezchmurne niebo. Warto więc śledzić bieżące prognozy pogody.

