Kiedy spadnie pierwszy śnieg? Znamy pierwsze prognozy IMGW na zimę w Polsce!

Kiedy spadnie pierwszy śnieg? Prognoza IMGW na zimę 2023/2024 w Polsce

Temperatura w normie, opady śniegu - niewykluczone - tak w skrócie prezentuje się eksperymentalna prognoza IMGW na zimę 2023/2024, która obejmuje swoim zasięgiem tegoroczny grudzień. Z uwagi na odległy termin jej sprawdzalność wynosi 30 procent, ale przewidywania Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokrywają się jednocześnie w większości z amerykańskim modelem CFS-3, który w przeciwieństwie do polskiego jest aktualizowany na bieżąco. Jak wynika z informacji IMGW, grudzień 2023 będzie będzie się odznaczał temperaturami mieszczącymi się w przedziale normy wieloletniej. W latach 1991-2020, ale w Warszawie, było to od minus 0,4 stopnia Celsjusza do 1,5 kreski na plusie, licząc temperatury występujące zarówno w dzień, jak i w nocy. To nie wszystko, bo zgodnie z eksperymentalną prognozą IMGW grudzień 2023 ma być "mokrym miesiącem", co oznacza, że suma opadów (deszczu, deszczu ze śniegiem czy samego śniegu) przekroczy normę wieloletnią. Dla Warszawy wynosiła ona w tym samym okresie od 26 do 39 mm. Te prognozy potwierdza amerykański model CFS-3, który różni się jednak jedną informacją - wynika z niej, że pierwszy miesiąc meteorologicznej zimy 2023/2024 w Polsce ma być z kolei o wiele cieplejszy, niż wskazuje na to norma wieloletnia.

- Myślę, że nasze prognozy mogłyby się pokrywać, gdybyśmy częściej aktualizowali prognozę, bo na razie robimy to do 10 każdego miesiąca, natomiast ta amerykańska jest zmieniana codziennie - mówi Radosław Droździoł z Zakładu Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych IMGW.

El Niño przyniesie do Polski śnieg?

Swoją prognozę długoterminową na zimę 2023/2024 przedstawił również serwis Severe Weather Europe, który twierdzi, że znaczny wpływ na aurę będzie miał El Niño. To zjawisko występuje co prawda na Pacyfiku i charakteryzuje się utrzymywaniem ponadprzeciętnej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej, ale jego oddziaływania zahacza nawet o Europę. W czasie tegorocznej zimy ma to prowadzić do występowania zmiennej czy nawet skrajnej pogody, która na Starym Kontynencie ma się objawiać m.in. dużymi opadami deszczu i śniegu, które mają również dotrzeć do Polski - o mokrym grudniu w naszym kraju wspomina zresztą długoterminowa, eksperymentalna prognoza IMGW.

