Burze zakłócą pierwsze uderzenie wiosny? Dynamiczna pogoda za oknami

Wiosna, przynajmniej pod względem temperatur, zawita do Polski na dobre w tygodniu, 20-26 marca. Jak informuje serwis Fanipogody.pl, przez cały kraj będą przechodzić fronty atmosferyczne, ale przynosząc ciepłe masy powietrza. Na południu kraju 15-16, a lokalnie - 17-18 stopni, natomiast na pozostałym obszarze, w tym w północno-wschodniej Polsce, również powyżej 10 kresek. We wtorek, 21 marca, mogą się pojawić przelotne opady deszczu, a duże zachmurzenie utrzyma się do końca tygodnia. Od czwartku, 23 marca, do Polski zawitają burze, a dzień później dołączą do nich silne podmuchy wiatru, osiągające w porywach do 70 km/h, choć tylko na zachodzie kraju, które utrzymają się do weekendu, 24-26 marca, włącznie. Najcieplejszym dniem w najbliższym czasie ma być piątek, 24 marca, gdy temperatura sięgnie lokalnie 20 stopni.

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny rozpoczął się dość pochmurno i deszczowo, zwłaszcza na południu kraju. Jednak po południu i pod wieczór pojawi się więcej rozpogodzeń i przejaśnień, głównie w centrum i na wschodzie kraju. Na termometrach maksymalnie do 12°C na zachodzie. 🌦️ pic.twitter.com/JhYxvWF5nn— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 21, 2023

